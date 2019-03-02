“السترات الصفراء” يدعون لشهر حاسم في أسبوعهم الـ16

2019/03/02 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستعد محتجو السترات الصفراء في فرنسا للنزول من جديد إلى الشارع اليوم للأسبوع السادس عشر على التوالي في بداية مارس الذي يريدون أن يشهد حركات تعبئة رمزية بالتزام مع انتهاء النقاش الكبير.وذكرت وكالة “فرانس برس” أن عددا من أبرز شخصيات التحرك مثل إيريك درويه وبريسيلا لودوسكي وماكسيم نيكول دعوا إلى مظاهرات في عطلة […]

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