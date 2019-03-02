بابل: سنعيد نازحي “الصخر” بشرطين والقضاء يقترب من حسم آلاف القضايا بشأنهم

2019/03/02 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بابل رفضت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، السبت، اقتصار المبالغ الممنوحة للمناطق المتضررة على ناحية جرف الصخر شمالي المحافظة، مطالبة بشمول جميع مناطق شمال بابل.وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي الدلي لـ”ناس” اليوم ( ٢اذار٢٠١٩), إن “مجلس المحافظة يطالب بشمول جميع مناطق شمال بابل بالمبالغ المالية الخاصة باعمار المناطق […]

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