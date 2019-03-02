2019/03/02 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة هذا العام لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/02 | 12:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة هذا العام لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة هذا العام لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).