2019/03/02 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم السبت، بشدة الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة البريطانية بادراج حزب الله ضمن لائحة المنظمات الارهابية.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدين بشدة خطوة الحكومة البريطانية ضد حزب الله) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تدين بشدة خطوة الحكومة البريطانية ضد حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).