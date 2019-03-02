ارتفاع طفيف في أسعار الدولار تعرف عليها

2019/03/02 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,850 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة :سعر بيع الدولار = 120.250 ديناراً.سعر شراء الدولار = 119.250 ديناراً.انتهى .م ك

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