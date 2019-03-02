الجزائر:إصابة 63 مدنيا وعنصر أمن باحداث شغب

2019/03/02 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت السلطات الجزائرية عن إصابة 56 شرطياً وسبعة مدنيين بعد تعرضهم للرشق بالحجارة خلال عملية استعادة النظام العام، مساء امس الجمعة، في منطقة المرادية في أعالي العاصمة الجزائرية.

وأكدت السلطات أن قوات الأمن تصدت بكل حزم لأعمال شغب وتخريب مست ممتلكات عمومية وخاصة ، وتمكنت من توقيف 45 شخصاً من بينهم خمسة قاموا بسرقة الخزنة الحديدية للفندق، تم استرجاعها لاحقاً، وحرق سيارة.وأوضح البيان أنه “تم نقل الجرحى الى المستشفى والتكفل بهم”، وزعم البيان أن “أغلب الموقوفين كانوا تحت تأثير المهلوسات والمؤثرات العقلية”.





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