2019/03/02 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصين تحذر كندا من تسليم منغ وان جو المديرة المالية لشركة هواوي إلى

الولايات المتحدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تحذر كندا من تسليم منغ وان جو المديرة المالية لشركة هواوي إلى الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تحذر كندا من تسليم منغ وان جو المديرة المالية لشركة هواوي إلى الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).