هيئة الحج تدعو الفائزين بالقرعة الاسراع بتسديد الدفعة الثانية

2019/03/02 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الهيئة العليا للحج والعمرة ،اليوم السبت، الفائزين بالقرعة الالكترونية لهذا العام ، تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.

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