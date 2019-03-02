اردوغان يزور العراق في اذار الحالي

2019/03/02 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق بعد الانتخابات التركية المحلية المقررة في شهر آذار الحالي، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة.

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