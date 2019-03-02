مصدر سياسي يكشف السبب الرئيس من الاجتماع الوطني التشاوري بقصر السلام

2019/03/02 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، السبت، عن السبب الرئيس من الاجتماع الوطني التشاوري بقصر السلام الذي تم بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح الذي

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