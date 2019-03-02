2019/03/02 | 12:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ترجمة..
أفادت صحيفة “ايران ديلي”، السبت، بأن الرئيس الايراني حسن روحاني سيقوم بزيارة رسمية الى العراق الاسبوع المقبل.
وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته /المعلومة/ أن “روحاني سيترأس وفدا رفيع المستوى في الزيارة التي تأتي بدعوة رسمية من بغداد ، حيث ستكون هذه اول زيارة رسمية للرئيس الايراني للعراق خلال فترة ولايته”.
واضافت أن “زيارة الرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة إيرانية: روحاني سيزور العراق مطلع الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفادت صحيفة “ايران ديلي”، السبت، بأن الرئيس الايراني حسن روحاني سيقوم بزيارة رسمية الى العراق الاسبوع المقبل.
وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته /المعلومة/ أن “روحاني سيترأس وفدا رفيع المستوى في الزيارة التي تأتي بدعوة رسمية من بغداد ، حيث ستكون هذه اول زيارة رسمية للرئيس الايراني للعراق خلال فترة ولايته”.
واضافت أن “زيارة الرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة إيرانية: روحاني سيزور العراق مطلع الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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