صحيفة إيرانية: روحاني سيزور العراق مطلع الاسبوع المقبل

2019/03/02 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..أفادت صحيفة “ايران ديلي”، السبت، بأن الرئيس الايراني حسن روحاني سيقوم بزيارة رسمية الى العراق الاسبوع المقبل.وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته /المعلومة/ أن “روحاني سيترأس وفدا رفيع المستوى في الزيارة التي تأتي بدعوة رسمية من بغداد ، حيث ستكون هذه اول زيارة رسمية للرئيس الايراني للعراق خلال فترة ولايته”.واضافت أن “زيارة الرئيس […]

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