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صحيفة إيرانية: روحاني سيزور العراق مطلع الاسبوع المقبل
2019/03/02 | 12:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ترجمة..

أفادت صحيفة “ايران ديلي”، السبت، بأن الرئيس الايراني حسن روحاني سيقوم بزيارة رسمية الى العراق الاسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته /المعلومة/ أن “روحاني سيترأس وفدا رفيع المستوى في الزيارة التي تأتي بدعوة رسمية من بغداد ، حيث ستكون هذه اول زيارة رسمية للرئيس الايراني للعراق خلال فترة ولايته”.

واضافت أن “زيارة الرئيس […]

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