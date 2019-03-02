التخطيط: 4000 مشروع في العراق متوقف بسبب الأزمة المالية

2019/03/02 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة التخطيط، السبت، عن وجود نحو 4000 مشروع متوقف بسبب الإحداث الأمنية والاقتصادية خلال عام 2014 ولغاية اللحظة، مشيرة الى انها بصدد إجراء جرد لكل المشاريع وتحديد أهميتها.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “أكثر من 4000 مشروع توقف منذ عام 2014 ولغاية اللحظة بسبب الازمة الامنية والاقتصادية […]

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