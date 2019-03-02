مجلس الأنبار يلغي قرار تحويل ست مناطق إلى نواحي

2019/03/02 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال الكربولي، اليوم السبت، أن المجلس قرر إلغاء ست نواحي في الأنبار، تم تحويلها عام 2013 لضمان «عدم تشتت الموازنة المالية وحصر الصلاحيات الحكومية».

وقال الكربولي في تصريح خص به مراسل (باسنيوز)، إن «حكومة الأنبار السابقة حولت عام 2013 عدداً من المناطق إلى نواحي، في ظروف كانت غير ملائمة مع عدم وجود تخصيصات مالية لتشكيل إدارات محلية جديدة».

وأضاف أن «مجلس الأنبار قرر إلغاء ست نواحي، وهي نواحي الذراع واحصي والنساف والدراعمة والجزيرة واليرموك، وإعادتها إلى الوصف السابق بمناطق تابعة لمراكز الأقضية التابعة لها، لضمان عدم تشتت الموازنة والتخصيصات المالية المتوفرة».

وأشار الكربولي إلى أن «قرار تحويل هذه المناطق لنواحي في الأنبار من قبل الحكومة السابقة جاء ضمن ضغوطات سياسية وحملة دعائية وانتخابية لم تكن مدروسة بشكل قانوني ودستوري».





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