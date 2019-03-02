الاعمار ترفع سقف الاقراض لصندوق الإسكان الى 50 مليوناً

2019/03/02 | 12:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، السبت، رفع سقف الإقراض لصندوق الإسكان الى 50 مليوناً.

وقال وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء وافق على رفع سقف قروض صندوق الإسكان إحدى نشكيلات الوزارة، وصولاً إلى 50 مليون دينار عراقي".

وأوضح ريكاني، أن "سقف الإقراض لسكنة بغداد أصبح 50 مليون دينار، فيما أصبح سقف الإقراض المحافظات 40 مليون دينار، وسكنة الأقضية والنواحي 35 مليوناً"، مؤكداً "مواصلة سعيه نحو مزيد من الخطوات القادمة للمساهمة في تخفيف ازمة السكن واعادة الوجه الحضاري لمدننا".

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