2019/03/02 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أطلقت قوات العدو الصهيوني صباح اليوم السبت، نيران رشاشاتها صوب الأراضي الزراعية الفلسطينية شرقي مدينة رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.ونقلت وكالة “ فلسطين اليوم” عن مصادر محلية، أنّ أبراج العدو العسكرية، أطلقت النار من الخط الفاصل شرق خان يونس تجاه أراضي المواطنين، دون وقوع إصابات.وتجري قوات العدو الصهيوني توغلات محدودة بشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال الصهيوني يطلق النار على المزارعين الفلسطينيين في غزة alansaar.

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