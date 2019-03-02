مصرع ثلاثة شبان بحادث سير في دهوك

2019/03/02 | 13:02

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شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة دهوك، اليوم السبت، مصرع ثلاثة شبان بحادث سير في قضاء عقرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز ان "ثلاثة شبان لقوا حتفهم فجر اليوم في قضاء عقرة، بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق السريع بجانب قرية كوشك التابعة لناحية كردسن".

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