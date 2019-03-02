وزير الثقافة يفتتح مهرجان النخيلة الثقافي الثالث في كربلاء

2019/03/02 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افتتح وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم السبت ، مهرجان النخيلة الثقافي الثالث في محافظة كربلاء المقدسة.وقال الحمداني في كلمة القاها خلال الافتتاح، بحسب بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الوزارة عازمة على إحياء كل المعالم الثقافية والادبية والاثارية”، مشيرا الى انه “من حق العراقي ان يفتخر بين الامم بما يمتلكه […]

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