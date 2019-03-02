غيراسيموف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يهدفون للإطاحة بأنظمة الدول التي لا يحبونها

2019/03/02 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الأركان العام للجيش الروسي والنائب الأول لوزير الدفاع الجنرال، فاليري غيراسيموف، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يهدفون للإطاحة بأنظمة الدول التي لا يحبونها، ويقوضون سيادتها، ويعملون ضد الحكومات المنتخبة.

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