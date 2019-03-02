الجعفري: ليس هناك انسحاب أمريكي من سوريا

2019/03/02 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، حدوث أي مناقشة مباشرة بين موسكو ودمشق بشأن إنشاء مجموعة دولية جديدة بشأن الأزمة السورية.

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