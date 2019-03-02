الشيخ الأمين قيس الخزعلي يحتفي باساتذته واصدقاء دراسته في اعدادية بور سعيد

2019/03/02 | 13:08

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بعد ان بارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، امس الجمعة، للمعلم العراقي عيدة الاغر وطالب بتوفير كل ما يسهم في

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