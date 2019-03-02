مفتش عام الداخلية يدعو الى اتباع اساليب وآليات عمل تفتيشية تتصدى بقوة للفساد وأساليبه المتطورة

2019/03/02 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي اليوم السبت، الجهات الرقابية الى اتباع أساليب وآليات عمل تفتيشية ورقابية متطورة تتلائم وأساليب الفاسدين وتحايلهم على القانون

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