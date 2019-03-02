2019/03/02 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد دعت الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم السبت، الفائزين بالقرعة الالكترونية لهذا العام 2019 إلى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقى”ناس” نسخة منه اليوم (2 آذار 2019) أن ” على المواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام الإسراع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج والعمر تدعو الفائزين بقرعة هذا العام لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج والعمر تدعو الفائزين بقرعة هذا العام لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).