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إعدام طبيب قتل زوجته وأطفاله الثلاثة

العالم الاسلامي مصر

إعدام طبيب قتل زوجته وأطفاله الثلاثة

السبت 2 مارس 2019 - 12:57

الطبيب وزوجته وأطفاله

أصدرت محكمة الجنيات، اليوم السبت، قرارًا نهائيًا بالإعدام شنقًا للطبيب المتهم بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة بمحافظة كفر الشيخ في مصر.

وأكد رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه وفقًا لاستطلاع رأي المفتي لأخذ الرأي الشرعي بحق المتهم لإعدامه، أصدر تقريرًا مفاده استحقاق المتهم عقوبة الإعدام لما اقترفه من قتل لزوجته وأطفاله لتنفيذ القصاص.وشهدت قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ اليوم، حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف للصحفيين والإعلاميين وهيئة الدفاع.وفى وقت سابق أحالت محكمة الجنايات أوراق طبيب متهم بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة في محافظة كفر الشيخ لمفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.وجاء قرار المحكمة بعد الاستماع لاعتراف القاتل بارتكابه الجريمة التي هزّت الرأي العام في مصر.انتهى...س ح

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