أطباء: مرضى السكري أكثر عرضة لفقدان البصر

2019/03/02 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..حذر أطباء في مستشفى “كليفلاند كلينيك، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري من النوبات المفاجئة للجلوكوما الحادة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الرؤية.وقال الاطباء، ان “الجلوكوما، أو المياه الزرقاء، من المسببات الأساسية لفقدان النظر، وتتطور عموماً مع الوقت دون أعراض ملحوظة حتى تبدأ بالتأثير على نظر المريض، ويكون المرضى الذين يعانون من أمراض […]

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