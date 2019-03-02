افتتاح مهرجان النخيلة الثقافي الثالث في كربلاء المقدسة

2019/03/02 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء القمدسة : الفرات نيوز} افتتح وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم السبت ، مهرجان النخيلة الثقافي الثالث ، في مدينة كربلاء المقدسة ،

وقال الحمداني في كلمة له ان" الوزارة عازمة على إحياء كل المعالم الثقافية والادبية والاثارية "، مشيرا الى انه ، "من حق العراقي ان يفتخر بين الامم بما يمتلكه من ارث ثقافي وتاريخي" ، وقدم الدكتور الحمداني "الشكر والامتنان للقوات الامنية والحشد الشعبي لتضحياتهم وبطولاتهم التي بذلوها ليبقى العراق يتنفس الهواء وينشر الثقافة والادب والعلوم في كافة ارجاء المعمورة كما عهده العالم".وتابع الحمداني ان " الوزارة عازمة على توفير البيئة الحقيقية للثقافة والمثقفين واعطاء هذه الشريحة الاجتماعية كل مستحقاتها لدورها في بناء البلاد اجتماعيا وثقافيا ومواجهة الافكار الهدامة التي تريد ان تنال من وحدتنا ووطننا"،واضاف الدكتور الحمداني " ان من خطط الوزارة المستقبلية العمل على إحياء السياحة في البلاد ومواجهة وتذليل كل العقبات التي تعترضها " ، هذا واجرى الدكتور الحمداني جولة في اروقة الخان حيث عرضت لوحات فنية مختلفة وكتب لدور نشر متعددة ، كما اهدى سفير الطفولة العراقية هاشم سلمان قلادة الابداع للسيد الوزير لدوره في احياء الثقافة العراقية من جديد".

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