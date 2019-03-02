2019/03/02 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيومن رايتس ووتش: إعلان النيابة العامة السعودية لم يشر إلى ادعاءات

المعتقلات بشأن تعذيبهن- هيومن رايتس ووتش: النيابة السعودية وجهت اتهامات للناشطات بدلا من

الإفراج عنهن دون قيد أو شرط- هيومن رايتس ووتش: السلطات #السعودية لم تحقق في الادعاءات الخطيرة

بتعذيب الناشطات المعتقلات- #العفو_الدولية: إعلان النيابة العامة #السعودية هو بمثابة إشارة

مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان- العفو الدولية تحذر من مخاطر إحالة #السعودية النشطاء للمحاكمة بمن

فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيومن رايتس ووتش: إعلان النيابة العامة السعودية لم يشر إلى ادعاءات المعتقلات بشأن تعذيبهن) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيومن رايتس ووتش: إعلان النيابة العامة السعودية لم يشر إلى ادعاءات المعتقلات بشأن تعذيبهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).