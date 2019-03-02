الهيئة تدعو الفائزين بقرعة هذا العام لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج

2019/03/02 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، السبت، الفائزين بالقرعة الالكترونية لهذا العام 2019 م الى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “على المواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام الإسراع بمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات وذلك […]

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