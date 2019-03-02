قيادي بالحشد يرد على السياسيين: داعش أصغر مما تظهره تصريحاتكم وهناك تضخيم لخطورته

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمن ,

2019/03/02 14:59

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بغداد- العراق اليوم:رأى القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، السبت ، أن هناك تضخيماً بالتحذيرات من عودة تنظيم داعش، فيما أشار الى أن عمليات الاختطاف والقتل الأخيرة التي قام بها، ذهب الضحايا فيها بعيداً، وصولاً الى مناطق خطرة.



وقال الحسيني في تصيح صحفي، أنه "يوجد تضخيم لخطورة داعش حالياً"، مضيفاً أن "لرئيس الجمهورية والمسؤولين الاخيرين الذين حذروا من خطر داعش معلوماتهم ومصادرهم ونحن في الميدان لدينا مصادرنا".



وأوضح، أن "القوات العسكرية ومن خلال الجهود الاستخباراتية تدرك أن لا وجود لتنظيم داعش في المدن، مع وجود بعض العناصر المنفردة في صحراء الأنبار وأطراف المدن، وهذا لا يعني أن الإرهاب الموجود حالياً بمثل حجم الخطورة التي يتحدث عنها المسؤولون في الإعلام".



وأشار الى أن "القوات الأمنية ما تزال تطارد وتلاحق فلول داعش في أطراف المدن والبساتين النائية والصحاري".



وعن حادثتي اختطاف مدنيين في الثرثار والنخيب، أشار إلى أن "الشباب الذين اختطفوا وصلوا أثناء رحلاتهم إلى مناطق بعيدة عن القوات الأمنية".



ويوم الجمعة (1 اذار 2019)، انتقدت المرجعية الدينية الإجراءات الحكومية أمام هذه الخروقات، ودعت الى "القضاء على فلول داعش، ومطاردة العناصر الإرهابية، وعدم السماح بتكرار ما حدث في الثرثار".

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