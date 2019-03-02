برهم صالح يحقق رغبة

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/03/02 14:52

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بغداد- العراق اليوم:

أكدت مصادر حصول وزير التخطيط الاسبق وعضو البرلمان السابق علي شكري على منصب نافذ في القصر الرئاسي.



وكشفت المصادر، امس، تعيين أحد قيادات التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ووزير التخطيط الاسبق علي شكري، ككبير مستشاري الرئيس العراقي برهم صالح.

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