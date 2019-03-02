وزير الخارجية: الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة لبغداد غدا والرئيس الايراني يصلها يوم 11 اذار الحالي

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم ان الرئيس الفلسطيني محمد عباس سيبدأ زيارة لبغداد غدا الاحد، فيما يصلها الرئيس الايراني حسن روحاني يوم 11 اذار الحالي.

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