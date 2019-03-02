زيدان يوجه بمعالجة جرائم المخدرات واطلاق العيارات بالتعاون مع المؤسسات الامنية

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم السبت، بضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية بغية محاسبة مرتكبي جرائم المخدرات والتسول والبغاء واطلاق العيارات النارية ،على وفق القانون

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