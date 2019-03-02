الفتح حول المرشحين البدلاء للداخلية: ما هي إلا تحليلات سياسية والفياض المرشح الحالي

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف تحالف الفتح، الذي يقوده هادي العامري، السبت، ما طرح بوسائل الإعلام من اسماء بديلة لفالح الفياض لتسنم حقيبة الداخلية بـ "التحليلات السياسية"، لافتا إلى أن الفياض المرشح الحالي للحقيبة.

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