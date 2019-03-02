باكستان ترحب بوساطة تركيا في أزمتها مع الهند

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات أعرب السفير الباكستاني في تركيا محمد سايرس سجاد قاضي، عن ترحيب بلاده بوساطة تركيا في أزمتها مع الهند، مشيرا الى ان تركيا لن تساعد باكستان والهند في حل أزمتهما فحسب، وإنما ستسهل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وقال السفير الباكستاني في تصريحات تابعها “النور نيوز”، ان “إسلام أباد ترحب بالوساطة التركية لاحتواء فتيل التوتر بين الجارين النوويين (باكستان والهند)”.

وأضاف، “نرحب بالعرض التركي للوساطة، ليس فقط من أجل نزع فتيل الأزمة الحالية، ولكن أيضا لأن الوساطة التركية ستسهل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوبي آسيا”، لافتا الى ان “الوساطة التركية ستساعد في جمع باكستان والهند على طاولة حوار هادف وذا مغزى حول القضية الأساسية في جنوبي آسيا وهي كشمير المتنازع عليها بين الجانبين”.

وتابع، “في حالة حدوث تصعيد من الجانب الهندي فسنلجأ مع الأسف إلى الرد بالمثل، لأنه لن يكون هناك خيار سوى الرد”، مؤكدا اننا “لا نريد أن نسلك هذا الطريق، ونأمل من شركائنا الهنود على الجانب الآخر من الحدود تأييدنا بذلك”.

وكان التوتر بين الهند وباكستان بدأ في 14 فبراير/ شباط الجاري، عقب هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، مااسفر عن مقتل 44 جنديا هنديا وإصابة 20 آخرين بجروح.

وشنت الهند، الثلاثاء، غارة جوية ضد ماوصفته بـ”معسكر إرهابي” في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان، للمرة الأولى منذ حرب عام 1971.

جدير بالذكر، ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في تصريح له، ان بلاده مستعدة للمساهمة في تخفيف التوترات بين باكستان والهند.

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