هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة العام الحالي الى تسديد الدفعة الثانية

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، الفائزين بالقرعة الالكترونية للعام الحالي 2019 الى تسديد الدفعة الثانية وتسليم جوازاتهم لاستحصال التأشيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “على المواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام الإسراع بمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات وذلك لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج ابتداءً من يوم الاحد 3 /3 /2019”.

وأوضح، ان “مكاتب الهيئة ستبدأ باستلام جوازات المواطنين الفائزين بالذهاب الى الحج لهذا الموسم في نفس الموعد المذكور لاستحصال تأشيرات الدخول (فيزا) الخاصة بالحج من المملكة العربية السعودية”.

وتابع البيان، ان “تكلفة الحج لهذا العام شهدت انخفاضا نسبيا عن الموسم الماضي, حيث ستبلغ 3 ملايين و700 الف دينار بالنسبة للراغبين بالذهاب برا و 4 ملايين و 850 الف دينار للراغبين بالسفر جوا”.

وكانت هيئة الحج قد استوفت في وقت سابق، القسط الأول من مبلغ الحج من الفائزين بقرعة العام الحالي 2019.

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