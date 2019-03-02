الاتصالات تكشف عن إحباط تهريب لسعات الانترنت في نينوى

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن إحباط تهريب لسعات الانترنت في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم التوصل إلى أبراج رئيسية في منطقة (نائية) على طريق كركوك موصل قرب محافظة أربيل تستخدم لتهريب سعات الانترنت”، مبينا انه “تم خلال العملية ضبط وسائل التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعاوى ضد الشركات المخالفة”.

وأضاف، ان “عملية الضبط جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الاتصالات نعيم الربيعي بمكافحة تهريب سعات الانترنت وبعملية نوعية من خلال جرد أبراج الانترنت والتي قامت بها كوادر مديرية اتصالات نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني”.

ودعا البيان، الأجهزة الأمنية والمواطنين، الى “التعاون مع كوادر الوزارة من أجل إيقاف التهريب والسيطرة على هدر المال العام”.

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