واشنطن تبقي PKK في قائمتها للمنظمات «الإرهابية»

2019/03/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الولايات المتحدة الأمريكية إبقاء حزب العمال الكوردستاني PKK في قائمتها للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية، بموجب تقييم تجريه كل 5 سنوات.

جاء ذلك في تقييم تجريه وزارة الخارجية الأمريكية كل 5 أعوام، للمنظمات «الإرهابية الأجنبية»، حيث قررت إبقاء PKK ضمن اللائحة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في تقييمها، أن واشنطن مستمرة في التعاون مع تركيا وحلفائها الآخرين للقضاء على PKK منذ إدراجه في لائحة «الإرهاب» عام 1997.

وأضافت الخارجية، أن الإدارة الأمريكية تعاونت مع السلطات التركية للقضاء على مصادر تمويل PKK في دول القارة الأوروبية وباقي المناطق حول العالم.

وكانت واشنطن قد أعلنت عام 2018 عن مكافئة مالية تصل إلى 12 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها القبض على ثلاثة من أبرز قادة العمال الكوردستاني.





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