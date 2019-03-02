مجلس بغداد: تعينات التربية مقترنه باطلاق التخصيصات المالية للمحافظة

2019/03/02 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بغداد, السبت, ان لجنة التعيينات بشأن الدرجات الوظيفية لمديريات التربية متوقفة، مؤكدة أنها بانتظار اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية.وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاعلان عن تعيينات مديريات تربية بغداد غير مرتبطة بالمحافظ حصرا بل انها مقترنة باطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة التربية”.[…]

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