العراق يشارك في الاجتماع التحضيري المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بتونس

2019/03/02 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شارك وفد وزارة العدل برئاسة مدير عام دائرة العلاقات العدلية شذى الطائي في الاجتماع التحضيري المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في العاصمة التونسية لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية.وذكر بيان لإعلام الوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الوفد المشارك في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب ناقش تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية […]

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