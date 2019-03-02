2019/03/02 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، بشدة الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة البريطانية بادراج حزب الله ضمن لائحة المنظمات الارهابية.وقال قاسمي في تصريح له ان هذه الخطوة البريطانية تاتي في الوقت الذي يحظى فيه حزب الله بمكانة اجتماعية وشعبية واسعة جدا وله كسائر الاحزاب حضور فاعل وبناء عبر مشاركته في الانتخابات والانشطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران ترفض قرار بريطانيا ضد حزب الله alansaar.

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