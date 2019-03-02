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محادثة بين داعشي و ناشط ايزيدي تكشف وجود ما يقارب 300 طفل و امرأة ايزيديين في الباغوز
2019/03/02 | 13:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 _ شنگال الناشط الأيزيدي علي حسين الخانصوري ينشر محادثة جديدة بينه وبين مقاتل داعشي يكشف من خلالها وجود 300 طفل و امرأة ايزيديين في الباغوز .

المقاتل الداعشي أكد الخانصوري أنه رأى بعينه عميلة قتل 34 امرأة و فتاة ايزيدية في الباغوز في ريف دير الزور السورية بامر من الخليفة الارهابي البغدادي زعيم […]

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