محادثة بين داعشي و ناشط ايزيدي تكشف وجود ما يقارب 300 طفل و امرأة ايزيديين في الباغوز

2019/03/02 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال الناشط الأيزيدي علي حسين الخانصوري ينشر محادثة جديدة بينه وبين مقاتل داعشي يكشف من خلالها وجود 300 طفل و امرأة ايزيديين في الباغوز .المقاتل الداعشي أكد الخانصوري أنه رأى بعينه عميلة قتل 34 امرأة و فتاة ايزيدية في الباغوز في ريف دير الزور السورية بامر من الخليفة الارهابي البغدادي زعيم […]

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