2019/03/02 | 13:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 _ شنگال الناشط الأيزيدي علي حسين الخانصوري ينشر محادثة جديدة بينه وبين مقاتل داعشي يكشف من خلالها وجود 300 طفل و امرأة ايزيديين في الباغوز .
المقاتل الداعشي أكد الخانصوري أنه رأى بعينه عميلة قتل 34 امرأة و فتاة ايزيدية في الباغوز في ريف دير الزور السورية بامر من الخليفة الارهابي البغدادي زعيم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثة بين داعشي و ناشط ايزيدي تكشف وجود ما يقارب 300 طفل و امرأة ايزيديين في الباغوز) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المقاتل الداعشي أكد الخانصوري أنه رأى بعينه عميلة قتل 34 امرأة و فتاة ايزيدية في الباغوز في ريف دير الزور السورية بامر من الخليفة الارهابي البغدادي زعيم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثة بين داعشي و ناشط ايزيدي تكشف وجود ما يقارب 300 طفل و امرأة ايزيديين في الباغوز) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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