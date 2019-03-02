العراق يحدد موعد زيارات عباس والمالكي وروحاني وظريف

2019/03/02 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، موعد زيارات رسمية يقوم بها الرئيسان الفلسطيني والايراني ووزيرا خارجيتهما.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعتها شفق نيوز، "تستمر بغداد باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي و الدبلوماسي المستمر".

واضاف "يزورنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي يومي 3 و 4 وتعقبه زيارة الرئيس الإيراني روحاني ووزير خارجيته ظريف يومي 11 و12 من هذا الشهر".

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