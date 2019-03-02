العراق أول دولة يزورها ظريف بعد العدول عن استقالته

2019/03/02 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السبت، أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد برفقة الرئيس حسن روحاني الذي سيزور بغداد مطلع الاسبوع المقبل.وقال الحكيم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “بغداد تستمر باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي و الدبلوماسي المستمر”.وأضاف الحكيم، “يزورنا […]

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