شاهد ماذا يفعل العنكبوت قبل أن ينقض على فريسته (فيديو)

2019/03/02 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر افتراس أحد العناكب الضخمة لفأر متوسط الحجم كان قد وقع في شباكه.

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