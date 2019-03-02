2019/03/02 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخرج محتجو السترات الصفراء من جديد للتظاهر، اليوم السبت، للأسبوع السادس عشر على التوالي، للاحتجاج على السياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

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