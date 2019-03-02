2019/03/02 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت أضواء "الشفق القطبي" في سماء فنلندا، وهي ظاهرة طبيعية ينتظرها الناس من مختلف أنحاء العالم بفارغ الصبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... سماء فنلندا تسطع بنيران خضراء) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... سماء فنلندا تسطع بنيران خضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).