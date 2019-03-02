بعد رفض استقالته .. ظريف يتلقى اتصالاً من الحكيم

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أجرى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم, السبت, اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف.وقال اعلام الخارجية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (2 اذار 2019), إن “الحكيم عبّر عن اهتمام بغداد بتطوير التعاون الثنائيِّ بين البلدين في المجالات كافة”، كما “استعرض الجانبان مُجمَل العلاقات الثنائيَّة التي تجمع البلدين […]

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