بينها الإساءة الالكترونية.. اجتماع “قضائي” لمناقشة التعامل مع الجرائم “الحديثة”

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اجتمع رئيس مجلس القضاء الاعلى, القاضي فائق زيدان, السبت, بقضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في العاصمة بغداد, لمناقشة وتوجيه معالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرًا.وقال إعلام القضاء في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (2 اذار 2019), إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان, عقد اجتماعاً في مقر المجلس, وبحضور رئيس الادعاء […]

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