رئيس الفيفا يصدم القطريين بتصريحاته الجديدة

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، احتمالية زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 مع الصحفيين، في العاصمة الإيطالية روما.وقال إنفانتينو، في تصريحات صحفية،

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