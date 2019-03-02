الحكيم يجري اتصالاً هاتفيّاً مع جواد جواد ظريف

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف. وعبَّرَ الوزير الحكيم عن اهتمام بغداد بتطوير التعاون الثنائيِّ

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