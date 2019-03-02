إحالة ثلاثة ملفات للنزاهة بشأن عمل كهرباء الوسط

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السليطي في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه، إن "مدير عام المديرية يتحمل مسؤولية الهدر بالمال العام،بتسببه بعطب محولة قدرة كهربائية (١١/٣٣/١٣٢كي.في) لمحطة إسكان الخر في بغداد".وأضاف، أن "واجب مجلس النواب التشريعي والرقابي والتمثيلي يحتم علينا القيام بواجبنا بكل حيادية،وايمانا منا بأهمية تفعيل الدور الرقابي للحد والقضاء على الفساد وهدر المال العام ورصد المخالفات خاطبنا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية و مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء حول ٣ ملفات يتطلب التحقيق بها واتخاذ الاجراءات الرادعة حصلت بالمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى".وبين السليطي ان " احدتلك الملفات هو شراء زيت محولات فاشل بالفحص بمبلغ يقدر بمليار دينار ومن مبالغ خلية الازمة لأحدى محافظات الوسط وتسبب هذا الزيت بعطب محولة قدرة بالعاصمة بغداد وأظهرت نتائج فحص الزيت التي أجريت بعد عطب المحولة في مختبرات مصافي الوسط انه فاشل"، مطالبا وزير الكهرباء والجهات الرقابية الاخرى بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع حالات التحايل وهدر المال العام".انتهى .م ك

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